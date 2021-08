Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

informatica

utilities

Boeing

Chevron

Intel

Caterpillar

United Health

Wal-Mart

Travelers Company

Home Depot

Moderna

Xilinx

Nvidia

Wynn Resorts

Illumina

Tractor Supply

Cerner

Sirius XM Radio

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,61%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,85%.In denaro il(+1,46%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,87%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,77%),(+1,36%) e(+1,27%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,32%.Al top tra i(+3,16%),(+2,55%),(+2,35%) e(+2,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,07%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.Al top tra i, si posizionano(+7,55%),(+6,41%),(+5,49%) e(+5,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,32%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso 3%; preced. -6,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,06 Mln barili; preced. -3,23 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 6,7%; preced. 6,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 350K unità; preced. 348K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 1%).