Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Gli investitori sono attenti agli sviluppi geopolitici con il G7 straordinario che si terrà oggi sulla crisi in Afghanistan. I listini azionari europei, intanto, consolidano i rialzi innescati dall'mentre guardano al, in programma da giovedì a sabato, da cui gli investitori attendono indicazioni sui tempi di avvio del previsto tapering , da parte della Federal Reserve.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,174. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.804,9 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,14%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,57%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,34%, senza slancio, che negozia con un -0,2%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,37%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,21%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 28.569 punti.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,89%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,07%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,73%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,7%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,65%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,19%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,02%.del FTSE MidCap,(+3,36%),(+2,88%),(+1,77%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,11%.