Giovani e Lavoro, Lucchini (Intesa): "Tornare alla pianificazione e valorizzare scuola"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Leche viviamo oggi – sanitaria, economica e sociale – dovrebbero portarci a riprendere un vecchio concetto, la". Lo ha affermato, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer, al Meeting di Rimini, in occasione dell'incontro sul tema "Capitale umano e sviluppo sostenibile" nel quale è intervenuto anche il Ministro Giorgetti.Il manager ha quindi invitato la politica a, tornando ad una pianificazione che tenga conto dell'assetto demografico.che oggi invece manca", ha sottolineato Lucchini, facendo cenno all'innovazione, alla sostenibilità ed alla valorizzazione dei talenti. "Come Intesa Sanpaolo collaboriamo con la scuola a tutti i livelli e con 60 università in Italia e alcune all’estero come Oxford e Cambridge e sosteniamo con la finanza di impatto gli studenti e gli sportivi. A proposito di mismatch abbiamo un programma di formazione che ha interessato 5.000 colleghi per fornire loro nuove competenze e nuovi ruoli a seguito della digitalizzazione".Un cenno anche all'avviata quattro anni fa, che offre una formazione ad hoc a giovani disoccupati e li avvia al lavoro presso aziende clienti. "Dobbiamo ridare dignità e nobiltà alle professioni tecniche" ha aggiunto, facendo cenno ad un progetto "specifico" per valorizzare gli istituti tecnici e per i mestieri., ha concluso Lucchini citando Enrico Mattei, per incoraggiare i giovani presenti "a non aver paura, a concentrarsi sulla propria formazione, sull’etica e a scoprire il proprio talento".