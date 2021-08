Il settore commodities italiano in forte ribasso (-1,68%)

comparto materie prime dell'Italia

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

Csp Int Ind Calze

Intek Group

Ratti

(Teleborsa) - Crolla il, che fa peggio dell'andamento piatto delIlha chiuso a quota 18.970,1 scivolando dell'1,68%, rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità l'che si ferma a quota 260, dopo aver esordito a 260.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,75% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,29% sui valori precedenti.Performance infelice per, che chiude la giornata del 25 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,78% rispetto alla seduta precedente.