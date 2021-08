Matica Fintec continua il programma di acquisto di azioni proprie

Matica Fintec

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo tra il 16 agosto 2021 e il 20 agosto 2021, estremi inclusi, complessivamentead un prezzo medio unitario ponderato di circa 1,51 euro per azione, per un, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 14 aprile 2021.A seguito di tali operazioni la società possiede, alla data del 20 agosto 2021, un totale di n. 115.200 azioni proprie, pari all’1,096% del Capitale Sociale.Intanto ieri la società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governativeha chiuso la giornata borsistica con una performance decisamente positiva dell'8,91%.