Mercato americano prosegue positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

energia

beni industriali

American Express

JP Morgan

Goldman Sachs

Travelers Company

Apple

Amgen

Merck

Microsoft

Western Digital

Micron Technology

Tripadvisor

Nvidia

Activision Blizzard

Biogen

Netflix

Apple

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno a metà giornata, confermando la prudenza dell'esordio, in attesa del meeting di Jackson Hole venerdì prossimo. A sostenere il mercato concorrono alcuni dati macroeconomici positivi ed l'approvazione del maxi piano Biden per il rilancio post-pandemia.A New York, ilsta mettendo a segno un +0,27%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.499 punti. Sulla parità il(-0,01%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,09%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,44%),(+1,18%) e(+0,79%).Al top tra i(+3,15%),(+2,18%),(+1,69%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,15%.Calo deciso per, che segna un -1,05%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,95%),(+4,85%),(+3,20%) e(+2,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,18%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,12%.