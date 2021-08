Piazza Affari chiude piatta. Performance modesta per le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il mercato USA naviga naviga sopra la parità, in attesa dell'appuntamento di venerdì cn il simposio di Jackson Hole dei banchieri centrali. Ad ispirare cautela anche la corsa dei contagi di Covid dovuta alla variante Delta ed il deludente dato dell'IFO tedesco Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,175. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.787,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,24%.Balza in alto lo, posizionandosi a +108 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,66%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,28%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,34%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.060 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 28.652 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,58%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+0,88%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,3 miliardi di euro, in calo del 15,05%, rispetto ai 1,52 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,39 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.Tra i 436 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 211, mentre 175 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 50 azioni.di Milano, troviamo(+3,49%),(+3,14%),(+2,09%) e(+1,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,85%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,36%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,59%),(+3,49%),(+2,89%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.scende dell'1,28%.Calo deciso per, che segna un -1,13%.