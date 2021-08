Scuola, sempre più care le spese per i libri

(Teleborsa) - Mentre ancora si discute, in maniera piuttostosuda adottare in vista dellatra glideihanno fatto la loro comparsa tutti iTrale famiglie si troveranno anche quest’anno ad affrontare spese onerose per prepararsi con l'appuntamento previsto, salvo alcune eccezioni, per ilDal consueto monitoraggio effettuato dallregistrano un aumento delrispetto al 2020. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi”) ammonterà quest’anno a circa 547,81 euro.Una- si legge - "estremamente onerosa per lespecialmente in una fasee contrassegnata da una forte difficoltà sulcomecheA causa della pandemia e visti i ritardi in materia di predisposizione di opportuni mezzi di trasporto per permettere ai ragazzi di raggiungere la scuola, saranno sempre piùper accompagnare i propri figli. Una scelta che comporterà costi notevoli, che abbiamo calcolato, ipotizzando un tragitto tra i 5 e i 10 km, ripetuto 2 volte al giorno in auto, pari a 330 Euro nel caso si abbia un veicolo a benzina e 302 euro per un veicolo a gasolio. Cifre importanti che si aggiungono a quelle già onerose per i libri ed il materiale scolastico.Particolarmente gravosi, come sempre, segnala l'O.N.F. iche crescono mettendo a dura prova i bilanci delle famiglie: nel, -1,1% rispetto allo scorso anno (calcolo effettuato prendendo in considerazione le diverse classi delle scuole medie inferiori, licei ed istituti tecnici). Tali costi sono relativi ai libri nuovi. AcquistandoSpese particolarmente alte per gli alunnianche se in questo caso meno onerose rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio: uno studente di prima media spenderà mediamente per i libri di testo + 2 dizionari 429,30 € ( -3,1% rispetto allo scorso anno). Spese alle quali vanno aggiunti + 547,81 euro per il corredo scolastico ed i ricambi durante l’intero anno, per un totale di 977,11 euro.spenderà per i libri di testo + 4 dizionari 668,20 euro (-1,3% rispetto allo scorso anno) + 547,81 euro per il corredo scolastico ed i ricambi, per uImporti che "risultano proibitivi per molte famiglie, a cui si aggiungono i costi ancor più onerosi da sostenere per l’acquisto di un pc, dei programmi e dei dispositivi necessari per un utilizzo didattico di tale strumento, divenuto ormai imprescindibile".Dallo studio effettuato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori emerge, infatti, che tra computer, webcam, microfono, antivirus, programmi base una famiglia spende da 374,97 euro a 3.952,98 euro (considerando per antivirus, programmi i costi su base annua). A questo va aggiunta la spesa per la connessione a internet.: si tratterebbe del fallimento più grande per l’intero sistema scolastico. Per questo è fondamentale predisporre sostegni mirati per tutelare i ragazzi e garantire loro l’accesso alla conoscenza e la possibilità di costruirsi un futuro." – dichiara