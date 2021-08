Ungheria, banca centrale inasprisce la politica monetaria

(Teleborsa) - La Banca centrale ungherese inasprisce ulteriormente la sua politica monetaria per combattere l'aumento dell'inflazione in un contesto di forte ripresa dell'economia.L'istituto centrale, guidato dall'ex ministro dell'Economiaha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,30 punti portando così il costo del denaro all'1,50%. Si tratta del terzo ritocco all'insù di quest'anno dopo quello di giugno e luglio. In risposta alla pandemia,al minimo storico dello 0,6%.Nel documento che accompagna la decisione i funzionari della MNB sottolineano ilche ha registrato, nel secondo trimestre dell'anno in corso, una espansione del 2,7%, rispetto ai tre mesi precedenti "superando il livello pre-crisi".il PIL ungherese è cresciuto del 17,9 per cento.Al fine di "garantire la stabilità dei prezzi" - si legge nel documento - il Consiglio monetario ha dunque ulteriormente inasprito le condizioni monetarie, proseguendo il ciclo di rialzo dei tassi di interesse iniziato a giugno.