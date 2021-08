Dal 1° settembre Green Pass obbligatorio per viaggiare

(Teleborsa) - Si avvicina la data del, giorno in cui entreranno in vigore lesu treni, aerei, navi e pullman, che prevedonoIl decreto varato il 6 agosto scorso introduce il Green Pass. Sui voli tra regioni italianeavere effettuato la, essere in possesso di un tampone negativo effettuato entro le 72 ore prima del volo o essere guariti dal Covid.sarà valido il Green Pass rilasciato dopo essersi sottoposti ae con validità a partirealla conclusione del ciclo vaccinale.Quanto alle, ad eccezione dei treni regionali, il Green Pass verrà introdotto su, ma anche suadibito a servizio di noleggio con conducente.Il Green Pass diventa titolo necessarioche effettuano tratte interregionali. L’unicaè rappresentata dai collegamenti marittimi nelloper i quali non è richiesto il Green Pass. Non è invece richiesta la certificazione per chi si deve imbarcare per raggiungere una località della stessa regione.