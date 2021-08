IEG, RiminiWellness: biglietti in promo fino al 1 settembre

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Alimentazione sana e movimento, gusto e benessere, a un prezzo altrettanto leggero. Per la 15esima edizione di, manifestazione di riferimento internazionale dell’energia positiva in programma dal 24 al 26 settembre 2021 alla Fiera di Rimini e lungo la Riviera,lancia la promozionesuglifino a mercoledì 1 settembre. Sportivi e appassionati, atleti e amanti dello stare in forma possono acquistare il ticket one-day al prezzo scontato di 18 euro - anziché 26 euro - per godere del ritorno di una kermesse che segna gli standard internazionali del benessere in movimento.Unache ben si accompagna all’atteso ritorno di FoodWell Expo, lo spazio interamente dedicato allache – all’interno di RiminiWellness – consente di immergersi in un’esperienza completa nel mondo del nutrimento intelligente e funzionale. Un vero e proprio universo salutista, per uno stile di vita che parte prima di tutto dalla tavola e dalle corrette abitudini per abbinare in modo armonico corpo e mente. Nuove tendenze e nuovi segreti per nutrirsi in modo gustoso, ma sano, con alimenti dedicati a supportare al meglio le attività di fitness, sport, mental living. Un’edizione che si struttura attraverso un percorso di una nuova riscoperta dell’healty food, dopo un lungo periodo di diete sbilanciate causa lockdown.si potranno apprezzare alimenti funzionali, nutraceutici, pre/probiotici, prodotti naturali e “free from”, regimi dietetici particolari, conoscere novità come il cioccolato senza zuccheri aggiunti e senza glutine, scoprire i nuovi drink a base di latte e confrontarsi con i migliori food brand che hanno rivisitato momenti importanti come il pranzo fuori casa. Per non dimenticare il tema dell’alimentazione dedicata alla silver generation, associata all’attività fisica, o quella delle nuove leve che si avvicinano al mondo. Un’attenzione mirata sia ai più piccoli che agli adolescenti, spesso impegnati in gare a livello nazionale, e che vanno assolutamente accompagnati anche in un percorso alimentare corretto e dedicato.