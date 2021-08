L'azionario europeo chiude in rosso aspettando la Fed. Giù anche Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -che sono state condizionate anche dalla debolezza di Wall Street, dove l'registra una flessione dello 0,37%. L'attesa per il, che prende il via domani, ha dominato tutta la settimana borsistica, in attesa di maggiori dettagli sul "tapering" della Fed. Nel frattempo, i mercati hanno scontato qualche dato macroeconomico negativo, come l'indice GFK sul sentiment dei consumatori tedeschi L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,176. L'è sostanzialmente stabile su 1.793,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,17%) si attesta su 67,56 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,66%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,42%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,35%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,16%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,76% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 28.451 punti, ritracciando dello 0,70%.In lieve ribasso il(-0,39%); sulla parità il(-0,11%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,36 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,79%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,55 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.Su 426 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 242 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 139. Invariate le rimanenti 45 azioni.di Milano, troviamo(+1,35%),(+0,93%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,58%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,25%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,92%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,31%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,74%),(+2,05%),(+1,46%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,40%.In caduta libera, che affonda del 2,38%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.