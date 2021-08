Poco mossa Tokyo. Asia nel complesso debole

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta fiacca per i mercati asiatici che scontano l'attesa per il simposio di Jackson Hole e per la risalita die contagi Covid nel mondo. Ad alimentare qualche preoccupazione anche l'ascesa dell'inflazione, che ha costretto la banca centrale della Corea ad alzare i tassi di 25 punti base allo 0,75%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino di, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.725 punti, mentre, al contrario,ha perso l'1,18%.In ribasso(-1,12%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo(-0,49%).Sulla parità(+0,2%); in lieve ribasso(-0,52%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 25 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,06%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%.Il rendimento per l'è pari 0,02%, mentre il rendimento deltratta 2,86%.