Salesforce corre al Nyse con risultati e guidance sopra attese

Salesforce.Com

Dow Jones

Salesforce.Com

Salesforce.Com

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra un guadagno del 4,88% al Nyse. La big americana del software ha annunciato una trimestrale sopra le attese del mercato ed annunciato una review della guidance per l'intero anno in vista della forte crescita della domanda attesa per il terzo trimestre.Salesforce ha chiuso il trimestre con un EPS di 1,48 dollari, molto superiore ai 92 cents attesi, e con ricavi in crescita del 23% a 6,34 miliardi rispetto ai 6,24 miliardi del consensus.La società statunitense ha rivisto al rialzo la guidance del terzo trimestre indicando un EPS di 91-92 cents(attese 82 cents) e ricavi per 6,78-6,79 miliardi (6,66 miliardi il consensus). Stessa azione per l'intero anno che vede utili per 4,36-4,38 dollari su un consensus di 3,82 USD e ricavi a 26,2-26,3 miliardi tispetto ai 26,01 miliardi attesi.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 275,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 270,3. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 281,5.