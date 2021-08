Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

energia

beni industriali

American Express

JP Morgan

Travelers Company

Honeywell International

Amgen

United Health

Merck

Apple

Western Digital

Tripadvisor

Micron Technology

Nvidia

Biogen

Altera

Amgen

Activision Blizzard

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 35.406 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.496 punti.Pressoché invariato il(+0,07%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,08%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,21%),(+0,72%) e(+0,60%).del Dow Jones,(+3,05%),(+2,07%),(+1,18%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,24%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,89%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,86%.Tentenna, che cede lo 0,84%.Tra i(+7,80%),(+2,92%),(+2,86%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,90%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,20%.