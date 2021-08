TPL, Regioni rivedranno piani entro 2 settembre. Giovannini: "Riunione molto positiva"

(Teleborsa) - Si è tenuta al MIMS una, per gli aspetti organizzativi riguardanti il servizio di, alla luce delleapprovate la scorsa settimana ed attualmente al vaglio del Cts ed in vista dellae della ripresa delle attività.Presenti i ministri(Affari Regionali) ed(Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) assieme aiLe Regioni si sono impegnate,, adche metteranno in campo sulla base delle indicazioni dei tavoli prefettizi, grazie aglimesse a disposizione dal Governo per il secondo semestre del 2021. Alla fine di settembre sarà poi condotta una verifica sull’attuazione dei piani, anche in vista della predisposizione della legge di bilancio per il 2022.Si è parlato anche del, per i quali si potrà attingere alle medesime risorse stanziate a favore del TPL. La prossima settimana verranno poi definite le procedure necessarie per verificare che tutti gli operatori di trasporto adottino iniziative adeguate per una piena e puntuale attuazione delle linee guida."Quella di oggi è stata una riunione molto positiva, che conferma la collaborazione che abbiamo avuto negli ultimi mesi con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome" ha affermato ilaggiungendo "sono stati definiti i prossimi passi per potenziare i servizi di trasporto pubblico locale come richiede la fase che stiamo affrontando".