Elettronica Santerno sigla accordo quadro per fornitura ricambi per 6 milioni euro

Enertronica Santerno

(Teleborsa) -, quotata all'AIM Italia, ha sottoscritto con primario operatore nelle energie rinnovabili un, associato alla vendita didestinati alla manutenzione ed alIl valore complessivo della fornitura ammonta a circae, la corrispondente ripartizione annuale può essere al momento ipotizzata costante su ognuno a partire dal 2022.L’ambito territoriale di applicabilità del contratto riguarda paesi qualiIl contratto è di particolare rilevanza per Enertronica Santerno sia perché si inserisce tra le attività commerciali pluriennali che rafforzano l’outlook futuro dell’azienda che per l’ulteriore conferma che il parco mondiale installato, che per la fine dell’anno raggiungerà gli 6,5 GW, rappresenta una forma di business continuo per il Gruppo.