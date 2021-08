Green Pass, Marrella (Confael): non sia usato nel braccio di ferro tra imprese e parti sociali

(Teleborsa) - “Siamo favorevoli alla estensione delma ciò non può diventare l'attore principale utilizzato, da una parte dalleper discriminare o addirittura licenziare e, dall'altro, da alcuni sindacati per iniziare un braccio di ferro che va a discapito del nostro sistema economico”. Con una breve nota, Segretario Generale della, la Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori, interviene sulla questione dei Green Pass nelle aziende sottolineando che “anche se i lavoratori sono in regola con il vaccino e il green pass è importante mantenere tutte le norme di sicurezza previste dai: mascherina, distanziamento e sanificazione almeno fino a quando non avremo la certezza che il virus non può più nuocere”.Riguardo ai, il leader sindacale pone una domanda: “i cosiddetti no-vax, coloro che rifiutano il vaccino, come vengono considerati dalle imprese? Non vorrei – ha sottolineato Marrella – che ci fosse per loro una sorte di 'reddito di cittadinanza' parallelo per starsene a casa. Ecco, questo è un punto dirimente che bisogna affrontare urgentemente tra aziende ein quanto sempre 'alcuni sindacati' pur sapendo che, se qualcuno non si vaccina mette a rischio la salute o la vita di quale collega, diventino silenti defilandosi e passando la palla al governo. Tutto questo non è etico”.