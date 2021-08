Il comparto bancario a Piazza Affari dà qualche segnale positivo (+0,50%), notevole balzo in avanti per Banca Sistema

indice dei titoli bancari in Italia

Banca Sistema

(Teleborsa) - Seduta moderatamente positiva per l', che si è mosso poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell', che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 9.537,7, in recupero dello 0,50%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'chiude a 97 senza sensibili variazioni.Tra i titoli del, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,67% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,58% sui valori precedenti.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,87%.Tra i titoli adell'indice bancario, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,89%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,60% sui valori precedenti.