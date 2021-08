Il comparto telecomunicazioni in Italia dà qualche segnale positivo (+0,41%), scambi al rialzo per Tiscali

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Inwit

Ftse SmallCap

Tiscali

(Teleborsa) - Senza slanci l'che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all', che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 10.441,9, in crescita dello 0,41%, mentre l'registra una risalita dello 0,25% a 306.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,94%.Tra le azioni del, risultato positivo per, che lievita dell'1,44%.