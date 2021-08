Istat, fiducia imprese e consumatori tirano il fiato dopo mesi di aumenti

(Teleborsa) -dopo otto mesi di crescita, così come. Lo rileva l'ultimo sondaggio dell', confermando però i valori della fiducia su livelli storicamente elevati, dopo gli aumenti registrati nei mesi precedenti.Ad agosto 2021 l’indice del clima discende da 116,6 ai, così come l’indice composito del clima diche passa da 115,9 aIl lieve calo della fiducia dei consumatori è la sintesi di variazioni eterogenee tra le sue componenti. In particolare, la componente personale scende da 112,2 a 110,8 e quella futura da 123,5 a 122,5 mentre il clima economico aumenta da 129,6 a 132,4 e quello corrente rimane sostanzialmente stabile (da 111,9 a 112).Anche per le imprese si stima unain tutti i comparti oggetto di rilevazione: l’indice scende nellada 115,2 a 113,4, nelleda 158,6 a 153,8 e neida 112,1 a 111,8) edove l’indice è in aumento (da 111,3 a 113,9).Nell’industria manifatturiera peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia le aspettative sulla produzione. Per quanto attiene alle costruzioni, tutte le componenti dell’indice sono in peggioramento, mentre nei servizi i giudizi sugli ordini e quelli sull’andamento degli affari segnalano un netto recupero w le attese sugli ordini sono in decisa diminuzione.Il quadro complessivo è in, dove tutte le componenti dell’indice registrano una dinamica positiva. Tuttavia, a livello di circuito distributivo, la fiducia è in a(l’indice di fiducia aumenta da 113,2 a 118,9) mentre nella distribuzione tradizionale l’indice scende da 104,6 a 102.Con riferimento al comparto delle, cresce ulteriormente la quota di imprese che segnala la(da 5,5% a 7,5%) e quella di materiali (da 5,1% a 9,0%) quali ostacoli all’attività.