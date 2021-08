Limita le perdite Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta prudente per i mercati asiatici, che si sono mossi a cavalli della parità, in vista del meting dei banchieri centrali d Jackson Hole, mentre si moltiplicano i casi di banche centrali che annunciano politiche più restrittive a causa dell'inflazione.Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,48%, mentre rimane intorno alla linea di parità(+0,14%).Consolida i livelli della vigilia(+0,19%); sulla stessa tendenza, sulla parità(-0,07%).Pressoché invariato(0%); sulla stessa linea, senza direzione(-0,12%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,09%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%.Il rendimento dell'tratta 0,03%, mentre il rendimento delè pari 2,87%.