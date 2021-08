La Sicilia è tornata gialla: cosa cambia?

(Teleborsa) - Da oggi, lunedìlaHo appena firmato una nuova ordinanza che porta lain zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi". L'annuncio, nelle scorse ore, del ministro della Salute, Roberto Speranza che ufficializza il cambio di colore.al tavolo del ristorante sono le restrizioni più importanti legate alla nuova classificazione.rispetto al numero di persone che si sono sottoposte al vaccino, nonostante le tante iniziative prese a livello locale per incentivare la popolazione a immunizzarsi. In particolare ha superato i limiti dei tre parametri stabiliti dal Governo per il cambio di colore, con le terapie intensive occupate al 12% e i reparti ordinari al 19%. I limiti sono rispettivamente del 10% e del 15%. La regione è inoltre quella con la più alta incidenza di casi positivi ogni 100 mila abitanti, oltre 200. La soglia in questo caso è di 50.La zona gialla non prevede questa volta alcun limite agli spostamenti tra le regioni, anche senza il green pass, nè restrizioni orarie per quanto riguarda la circolazione, dunque nessun coprifuoco, che è stato eliminato lo scorso 21 giugno.Quanto alle mascherine, che in zona bianca sono già obbligatorie nei locali al chiuso, in gialla devono tassativamente essere indossate anche all'aperto. Teatri, cinema, concerti, musei e terme sono accessibili, ma vigono le stesse regole della zona bianca, quindi sempre con l'utilizzo del Green pass.ma in gialla il limite di commensali al tavoloIntanto, si lavora all'estensione della durata delc'è l'ok del Comitato Tecnico Scientifico, attesa una decisione entro venerdì.