Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.474 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.534 punti.In denaro il(+1,06%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+0,78%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,11%),(+1,08%) e(+0,73%). Il settore, con il suo -0,84%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,09%),(+1,54%),(+1,18%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,94%.Calo deciso per, che segna un -1,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,12%.(+3,09%),(+2,41%),(+2,13%) e(+1,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,02%.Affonda, con un ribasso del 2,18%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.