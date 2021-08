Afghanistan, Talebani a lavoro su nuovo Governo. UE (preoccupata) alla finestra

(Teleborsa) - Il leader supremo dei talebani afghaniha tenuto una riunione consultiva con il Rahbari Shura (Consiglio direttivo) dei talebani a Kandahar, e ha discusso dellain Afghanistan.Secondo il portavoce dei talebani, l'incontro di tre giorni del Rahbari Shura si è tenuto a Kandahar sotto la guida die si è concluso lunedì. "La formazione del nuovo governo islamico e la nomina dei membri del gabinetto sono state discusse in dettaglio", ha affermato il portavoce sul suo account Twitter aggiungendo che si è parlato anche di una serie di decisioni riguardanti l. Mujahid ha detto che Hibatullah Akhunzada ha dato istruzioni alla leadership e ha chiesto di essereallontanandoci da ogni forma di ipocrisia o da coloro che stanno cercando di creare una spaccatura tra la nostra gente", ha dichiarato il portavoce Zabihullah Mujahid in una conferenza stampa a Kabul riportata da Al Jazeera. Mujaid ha esortato gli afghani a "trascendere le differenze e unirsi", affermando che la comunità internazionale non sosterrebbe il Paese se il suo popolo non fosse unito, riporta la Bbc. Il prossimo governo, ha detto, rappresenterà tutto il popolo afghano. Il portavoce ha inoltre preso atto dei problemi nell'economia del paese e ha invitato altri paesi a investire in Afghanistan, ribadendo che i talebani cercano "buone relazioni" con la comunità internazionale e desiderano risolvere ""Sulla base dellesono determinati ad agire congiuntamente per prevenire il ripetersi di movimenti migratori illegali su larga scala incontrollati affrontati in passato, preparando una risposta coordinata e ordinata. Si dovrebbero. E' quanto si legge in un passaggio della bozza di dichiarazione finale dei ministri dell'Interno dell'Ue, visionato dall'Ansa.

"L'Ue dovrebbe inoltre rafforzare il sostegno ai Paesi dell'immediato vicinato dell'Afghanistan per garantire che coloro che ne hanno bisogno ricevano un'adeguata protezione principalmente nella regione. La necessità di una comunicazione esterna ma anche interna unificata e coordinata è fondamentale - si evidenzia -. Dovrebbero essere lanciate campagne informative mirate per combattere le narrazioni utilizzate dai trafficanti, anche nell'ambiente online, che incoraggiano le persone a intraprendere viaggi pericolosi e illegali verso l'Europa".

"Non credo sia molto saggio parlare di numeri, perché i numeri ovviamente innescano un effetto calamita e non lo vogliamo". Così il ministro degli Interni tedesco, Horst Seehofer, prima di entrare alla riunione straordinaria con i suoi omologhi europei parlando della possibilità di stabilire delle"Gli eventi iMostrano anche la necessità, nell'affrontare questo tragico scenario, diafferma il ministro degli esteri, in un messaggio inviato alla seconda edizione della Soft Power Conference, promossa da Francesco Rutelli, in corso a Venezia.Intanto, nelle stesse ore in cui gli ultimi soldati americani lasciavano dopo 20 anni l'Afghanistan, nel Paese è rientratoex capo della sicurezza dinel suo rifugio di Tora Bora. L'arrivo dell'esponente di spicco di Al Qaida nella sua provincia d'origine di Nangarhar, al confine con il Pakistan, viene mostrato in un video che circola in queste ore sul web e ripreso anche dalla Bbc. A lungo tra i responsabili anche della fornitura di armi al gruppo jihadista, l'uomoa bordo di un suv viene accolto da una folla entusiasta che gli bacia la mano, pronta a farsi fotografare con lui.