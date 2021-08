Borsa, settore fieristico accelera con fondi UE

Fiera di Milano

(Teleborsa) - Ottima giornata per il settore fieristico a Piazza Affari. Il comparto che include pochissime società, sta performando piuttosto bene oggi sul mercato grazie ai nuovi fondi stanziati dalla UE.Cosìevidenzia un forte incremento del 4,2% e, che gestisce i poli fieristici di Rimini e Vicenza, mostra un forte incremento del 2,1%.Il Ministero del Turismo ha confermato che la della Commissione europea che ha autorizzato il governo italiano a concedere ristori per 520 milioni al settore. L’autorizzazione consente la deroga al regime di aiuti di Stato esistente (De Minimis) e permette di erogare aiuti oltre il tetto di 1,8 milioni a beneficiario. Una boccata d'ossigeno per le aziende attive nel settore, prondamente colpite dalla pandemia.