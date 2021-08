Ferrari, informativa periodica sull’acquisto di azioni proprie

Ferrari

(Teleborsa) -ha comunicato di avere(NYSE), nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie, dal 24 al 27 agosto 2021, un totale dial prezzo medio unitario di 216,8822 dollari USA, per unpari aDall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell’11 marzo 2021 fino al 27 agosto 2021 il corrispettivo totale investito è stato:• 99.534.158,61 euro per n. 580.159 azioni ordinarie acquistate sul MTA• 21.793.806,79 USD (18.224.545,52 euro) per n. 105.727 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 27 agosto 2021 Ferrari deteneva pertanto 9.598.397 azioni proprie ordinarie pari al 3,73% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Dall'1 gennaio 2019 al 27 agosto 2021 il cavallino rampante di Maranello ha riacquistato un totale di 4.413.071 azioni proprie sul MTA e NYSE per un corrispettivo totale di 621.180.937,29 euro.Intanto, sul listino milanese, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente, che si attesta a 184,1 euro.