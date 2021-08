Francia, PIL 2° trimestre rivisto al rialzo e confermato in accelerazione

(Teleborsa) -dell'anno, dopo la stagnazione accusata nei tre mesi precedenti. La stima dettagliata e definitiva del PIL mostra per l'economia transalpina un, superiore ale del consensus, e rispetto alla crescita zero del primo trimestre.Lehanno riportato undopo esser rimaste stabili nel trimestre precedente. La domanda domestica è aumentata di 1,2 punti sul PIL. Invece, la domanda estera ha contribuito negativamente alla formazione del PIL per -0,2 punti.