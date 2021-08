Giornata positiva per il settore beni personali a Milano (+2,04%), slancio per MARR

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

mid-cap

MARR

FILA

(Teleborsa) - Balza l'a sorpresa, mentre mostra un andamento piatto ilIlha aperto a quota 108.826,1 con un'impennata del 2,04% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'che si ferma a quota 1.438, dopo aver esordito a 1.438.Tra leitaliane, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,66%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,34%.