L'autunno caldo del Governo: riforma del fisco, concorrenza e revisione del Reddito di Cittadinanza

(Teleborsa) -e revisione del. Sono i tre dossier economici che impegneranno Governo e Parlamento subito dopo la pausa estiva, per quella che è già stata denominata la "" per l'esecutivo, chiamato a rispondere alle aspettative di Bruxelles dopo aver ricevuto la prima tranche da 25 miliardi dei fondi garantiti per il. Temi complessi che dal punto di vista politico rischiano di trasformarsi inevitabilmente in terreno di confronto e di scontro tra le forze della maggioranza anche in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Inoltre a settembre, come di consueto, il Ministero dell'Economia dovrà presentare entro il 27 la Nota di aggiornamento al Def () con il quadro dei conti pubblici aggiornato e con le primeche indicano i margini dellail cui varo è fissato ora il 20 ottobre.Con ogni probabilità si partirà dalla. Il primo intervento – su cui sembra esserci intesa tra tutte le forze politiche – sarà la cancellazione dell’. Restano però i nodi legati ad alcune proposte avanzate dai singoli partiti che Palazzo Chigi ha già mostrato di non apprezzare: è il caso della una dote per i diciottenni a carico dei più ricchi e la flat tax della Lega. Nel secondo caso, l’idea potrebbe essere quella di un’uscita più graduale dal regime agevolato per gli autonomi con ricavi fino a 65.000 euro. Ampiamente condivisa anche la necessità di modificare ilma in questo caso a mancare non sarebbero le volontà politiche quanto le risorse. Sul tavolo c’è anche la, su cui il MEF ha già inviato una dettagliata relazione al Parlamento.Altro capitolo fondamentale sarà la nuova legge sulla. Dopo il rinvio a fine luglio, la norma dovrà regolare il sistema di realizzazione e gestione delle, la rimozione di barriere all’entrata nei mercati. Ma dovrebbe avere anche una parte di semplificazioni visto che punta a spingere la produzione di rinnovabili che è frenata dall’iter burocratico.saranno i capitoli principali del provvedimento di legge. Infine, ci sarà da decidere di cosa ne sarà del. La misura sembra orientata più a un restyling che ad una cancellazione ma ci si aspetta un duro scontro tra M5S e Lega anche in considerazione che contemporaneamente andrà stabilito come superare Quota 100, la misura previdenziale che quest’anno terminerà la fase di sperimentazione.