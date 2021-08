Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.410 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.529 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,07%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(+0,01%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il compartoTra i(+4,07%),(+1,37%),(+1,35%) e(+1,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,39%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.Al top tra i, si posizionano(+3,97%),(+3,67%),(+3,08%) e(+2,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,89%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,67%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,00%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,49%.