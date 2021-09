Borse europee toniche

S&P-500

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,15%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,185. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.815,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,24%) si attesta su 67,65 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,55% a quota +107 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,70%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,18%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,66% a 26.182 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 28.806 punti.Positivo il(+0,88%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,55%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,97 miliardi di euro, in calo del 20,98%, rispetto ai 2,49 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,53 miliardi.Tra i 437 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 265, mentre 134 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 38 azioni.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,72%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,27%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,26%.Buona performance per, che cresce dell'1,92%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,00%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tra i(+5,51%),(+3,91%),(+3,33%) e(+2,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,90%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,38%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,17%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,08%.