Carrefour, l'adieu di Arnault: ceduta quota residua del 5,7%

(Teleborsa) - Il finanziere francese, l'uomo più ricco del mondo e proprietario di, chiude definitivamente il capitolocon ladel gruppo della GDO, detenuta tramite la suaAi prezzi di oggi, il valore della partecipazione è pari a 757 milioni di euro. La vendita0."Dopo 14 anni in cui abbiamo sostenuto Carrefour come azionista di lungo termine, abbiamo deciso di proseguire nel riorientamento dei nostri investimenti", ha spiegatot."Agache ha sostenuto in modo affidabile il Gruppo Carrefour negli ultimi 14 anni. Fin dal mio arrivo, ho beneficiato della fiducia e dell'incrollabile supporto di Bernard Arnault in ogni fase della trasformazione del Gruppo. Lo ringrazio molto", ha commentato, Chairman and CEO di Carrefour.