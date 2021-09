Coronavirus in Italia, in crescita nuovi casi. Flop manifestazioni No Vax-No Green Pass

(Teleborsa) - Sonoregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di poco più di 303 mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con la percentuale di positività in lieve aumento alregistrate in un giorno. Ancora lala prima regione d'Italia per contagi covid giornalieri (1.155). Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 1 settembre, diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese., nel frattempo, fa sapere che sta monitorando una nuova variante del coronavirus denominata Mu, o B.1.621, identificata per la prima volta in Colombia e successivamente individuata in altre zone dell'America Latina e anche in Europa. È quanto emerge dal bollettino settimanale dell'Oms, in cui si dice che la variante ha mutazioni che suggeriscono che potrebbe essere più resistente ai vaccini, ma anche che sarebbero necessari ulteriori studi per esaminarla ulteriormente."Dalla sua primaci sono state alcune segnalazioni sporadiche di casi della variante Mu e sono stati segnalati alcuni focolai più grandi da altri paesi del Sud America e in Europa. Sebbene la prevalenza globale della variante Mu tra i casi sequenziati sia diminuita e sia attualmente inferiore allo 0,1%, la prevalenza in Colombia (39%) ed Ecuador (13%) è costantemente aumentata", si legge nel bollettino.è quindi la quinta variante di 'interesse'. Le altre quattro sono la Alpha, registrata per la prima volta nel Kent e individuata in 193 paesi; la Beta, in 141 Paesi; la Gamma, in 91 Paesi e la Delta in 170 Paesi.ùSi è rivelata un flop, intanto, laLe manifestazioni erano state convocate nel pomeriggio in occasione dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi legati al certificato verde, da oggi obbligatorio per viaggiare sui trasporti a lunga percorrenza, a scuola e all'università. Isi sarebbero dovuti incontrare dal primo pomeriggio di fronte a 53 stazioni delle principali città, ma in poche decine si sono presentate all'appuntamento.Raggiunta la quota di 40 milioni diche hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anticovid. Di questi, circa l'8% è in attesa della seconda dose, mentre gli altri sono completamente vaccinati. In totale, sono 78 milioni le dosi fatte (77.978.592) e 38 milioni (37.966.763) gli italiani totalmente coperti dal vaccino, pari alsecondo i dati del sito del governo