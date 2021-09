Fine Foods, operatività sull'acquisto di azioni proprie

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2021, rende noto di aver acquistato nel periodo 23 – 27 agosto 2021, complessive(pari allo 0,1017% del capitale sociale), alper un controvalore complessivo pari a 435.794,00 euro.A seguito degli acquisti sopra indicati, alla data del 27 agosto 2021 la società detiene n. 1.143.679 azioni proprie, pari al 4,4745% del capitale sociale.Andamento annoiato per Fine Foods & Pharmaceutical, che scambia in ribasso dello 0,83%.