FOS ottiene finanziamento per progetto "Realter"

Gruppo FOS

(Teleborsa) -, quotato all'AIM Italia, comunica che la sua controllataha ricevutoa valere sul bando POR FESR 2014-2020 – Asse 1 – Azione 1.2.4.Il progetto per la realizzazione di undedicato alla riproduzione delle alterazioni delle capacità visive a supporto della, coordinato da Ggallery in collaborazione con ETT, Gruppo Sigla e FOS Greentech, nasce dalla necessità di realizzare tecnologie per il supporto all’indipendenza di persone con disabilità sensoriali, nella fattispecie, gli ipovedenti.Il progetto prevede complessivamente un investimento totale di 1.420.750 Euro e un finanziamento di Regione Liguria di 733.450 Euro. L’investimento di FOS Greentech è pari a circa 328.750 Euro finanziato con un contributo a fondo perduto da parte di Regione Liguria di circa 175.125 Euro.L’inizio della realizzazione del progetto è previsto per settembre 2021 e le attività si concluderanno dopo 18 mesi.