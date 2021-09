L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo (+0,73%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

mid-cap

Sesa

bassa capitalizzazione

Eurotech

Be Shaping the Future

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 152.942,1 in guadagno dello 0,73%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 966, dopo aver avviato la seduta a 970.Nel, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,69%.Tra leitaliane, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,18%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,98%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,24% sui valori precedenti.Risultato positivo per, che lievita dell'1,57%.