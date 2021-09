Tlc, nel II trimestre 2021 sorpasso degli abbonamenti 5G su quelli 4G: è la prima volta

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2021 glihanno superato quelli. Un sorpasso storico, certificato dalche offre un quadro dello scenario globale delle connessioni mobili. "Da un punto di vista della tecnologia usata per accedere ad Internet in mobilità, nel secondo trimestre 2021 si registrano 84 milioni di nuovi abbonamenti 5G, legati a un dispositivo 5G, per un totale di– si legge nel rapporto –. Per la prima volta c'è stato il sorpasso sul 4G, che ha registrato, nello stesso periodo, 71 milioni di nuovi abbonamenti, arrivando così a un totale di 4,8 miliardi, ovvero il 59% di tutti gli abbonamenti mobili nel mondo".Il Mobility Report di Ericsson ha rilevato che sono complessivamenteche a livello globale hanno lanciato sul mercatoe nel complesso continua a crescere l'utilizzo di: nel secondo trimestre 2021 il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband è aumentato di quasi 100 milioni, per un totale di circa 6,8 miliardi, con un aumento del 7% anno su anno.