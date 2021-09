Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 35.338 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.529 punti, sui livelli della vigilia.Guadagni frazionali per il(+0,4%); senza direzione l'(+0,13%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,24%),(+0,69%) e(+0,55%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,64%),(-0,53%) e(-0,41%).Al top tra i(+1,67%),(+1,46%),(+1,07%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,59%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,16%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,15%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,19%),(+4,01%),(+2,65%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,88%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.scende dell'1,60%.Calo deciso per, che segna un -1,57%.