Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 35.361 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 4.523 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); con analoga direzione, sulla parità l'(-0,18%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,73%) e(-0,56%).Tra i(+4,36%),(+1,18%),(+1,00%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,78%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,77%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+3,55%),(+3,22%),(+2,51%) e(+2,20%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,50%.In caduta libera, che affonda del 3,16%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,41 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,21%.