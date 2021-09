Borse caute. Piazza Affari spunta un piccolo vantaggio

S&P-500

(Teleborsa) -e, mentre si distingue la, che è stata sostenuta dalla buona performance delle Blue Chip e dei titoli energetici. Nel frattempo prosegue in rialzo il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,37%, in attesa diNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,186. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,71%.Lomigliora, toccando i +105 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,66%.piatta, che tiene la parità, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,20% a 26.233 punti; sulla stessa linea il, che arriva a 28.884 punti. Positivo il(+0,82%) ed il(+1,02%).Nella Borsa di Milano, il cnella seduta odierna è stato pari a 1,39 miliardi di euro, in calo di 853,7 milioni di euro, rispetto ai 2,25 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,45 miliardi di azioni, rispetto ai 0,58 miliardi precedenti.Tra i 442 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 199, mentre 196 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 47 azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+1,69%),(+1,30%),(+1,26%) e(+1,22%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,42%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,31%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,27%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,06%.di Milano,(+8,71%),(+3,40%),(+2,72%) e(+2,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,45%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,27%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,24%.