Eni gas e luce: secondo concerto Carbon Neutral con Gianna Nannini

(Teleborsa) -deldomani, venerdìalle ore 21, il concerto diaccompagnata dalla sua band, organizzato daper celebrare l’importante traguardo deiquesto è il secondo evento per ringraziare iche ogni giorno scelgono lae anche per supportare ilegli eventi dal vivo,La diretta del concerto sarà fruibile in streaming, previa registrazione su A-Live, sulla piattaforma dedicata. L’evento saràcertificat, program operator internazionale per la certificazione della riduzione e compensazione delle emissioni di CO2, e saranno adottate tutte le misure necessarie per ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente.L’organizzazione del concertodi unpresso la riserva naturale orientata, un'area naturale protetta situata nel Comune di Catania. La, istituita nel 1984, estesa circa 2000 ettari, è stata duramente colpita dagli incendi di quest’estate. L’intervento prevede la ricostruzione del punto di osservazione dell’avifauna stanziale e migratoria già presente nell’Oasi del Simeto, completamente distrutto dagli incendi del 30 luglio. L’obiettivo didattico di quest’area, dedicata all’osservazione degli uccelli, è di consentire agli ornitologi appassionati, ma anche a comuni visitatori l'osservazione dell’avifauna. Verranno, inoltre, realizzatisulle peculiarità naturalistiche dell’area, anch’essi distrutti dagli incendi.L’attenzione nel limitare le emissioni didell’evento e la vicinanza e supporto al territorio - si legge - si inseriscono nel più ampio impegno di. Le società Benefit integrano nel proprio oggetto sociale, accanto all’obiettivo di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società, le comunità e le persone, nonché in particolare sull’ambiente.