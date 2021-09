Fire Group, fatturato primo semestre in crescita nonostante proroga moratorie

(Teleborsa) -società indipendente attiva nella gestione dei cre4diti problematici, ha chiuso il primo semestre del 2021 con unrispetto al 2020 ed urispetto all'anno precedente. L'EBITDA adjusted è risultato pari a 3,2 milioni di euro, con marginalità stabile al 12,4%."Abbiamo registrato delle buone performance grazie alla proattività che ci contraddistingue e alla nostra capacità di evolvere velocemente l’offerta di servizi per continuare a supportare le esigenze dei nostri clienti, il tutto nonostante un calo dei volumi legato alla proroga delle moratorie sui finanziamenti" ha affermato, Chief Financial Officer di Fire Group, aggiungendo "con la fine delle moratorie prevediamo un trend in crescita sia per gli NPL che per gli UTP e siamo già pronti a cogliere le opportunità che ne deriveranno".