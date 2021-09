Il settore beni personali a Milano in territorio positivo (+0,81%)

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per l'che segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 108.854,3 in aumento di 878,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 1.468, dopo aver avviato la seduta a 1.460.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,95%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,88%.