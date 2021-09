Scuola, ancora non vaccinato il 9,55% del personale docente e ata. Grande divario tra le Regioni

(Teleborsa) - Mentre proseguono le polemiche contro l'obbligo della certificazione verde, ieri al suo primo test nelle scuole, prosegue la campagna di vaccinazione per immunizzare ilSolo nell'ultimo mese si sono sottoposti al vaccino 80mila lavoratori della scuola e, attualmente, s. Questi i dati che emergono dal report settimanale (aggiornato al 27 agosto) del Governo.Nel dettaglio sonopari all'ai quali si aggiungono 43.953 persone (90,45%) che hanno fatto il vaccino monodose. In totalePermane, tuattavia, unle più virtuose sono ile l'con oltre il 97% di personale con almeno una dose fatta. In fondo alla classifica nazionale lacon il 36,09% che non ha fatto neanche la prima dose,(32,68%) e(29,80%).Tra i più giovani (per i quali, lo ricordiamo, non vige l'obbligo del green pass per entrare a scuola) quasi ilha fatto almeno la prima dose. Percentuale che sale al