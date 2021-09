TimVision, coppia "mondiale" nel nuovo spot: insieme a Canà c'è Mancini

TIM

(Teleborsa) - Dueche parlano al telefono mentre guardano il: da un lato, il piùche non può fare a meno di elargire alcuninientemeno che alancora fresco del trionfo adche vorrebbe invece solo godersi lo spettacolo e, nel suo stile impeccabile, cerca di smorzare l’entusiasmo dell'altrotop partner FIGC,in vista delle partite di qualificazione della Nazionale aie lancia iper l’offerta Calcio e Sport di TimVision.La campagna, con la direzione creativa diDirettore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, sarà trasmessa, a partire dain occasione della partita della Nazionale contro la Bulgaria per la qualificazione ai Mondiali 2022 e andrà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali nei formati 20" e 15" e sui canali digital, social, stampa e affissioni.Fino al 12 settembre, sarà possibile sottoscrivere in promozione a condizioni particolarmente vantaggiose l'offerta TimVision Calcio e Sport, con TimVision Box incluso.