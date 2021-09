Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

energia

finanziario

Walt Disney

Salesforce.Com

Procter & Gamble

Coca Cola

Caterpillar

Chevron

American Express

Amgen

Baidu

Moderna

Netflix

Altera

Western Digital

Autodesk

Nxp Semiconductors N V

Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 35.313 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.524 punti.Sulla parità il(+0,19%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,01%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,30%),(+0,53%) e(+0,50%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,51%) e(-0,62%).del Dow Jones,(+1,24%),(+1,16%),(+1,01%) e(+0,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,41%.Calo deciso per, che segna un -1,04%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+5,20%),(+3,52%),(+2,26%) e(+1,77%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,42%.Sensibili perdite per, in calo del 2,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.