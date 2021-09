Wall Street su nuovi record scommette su sostegno Fed e dati lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) -, sostenuta dall'ottimo andamento dei titoli tecnologici ed energetici. Il mercato continua anche a scommettere su una politica accomodante della Fed, i rimando alla risalita dei contagi ed al rallentamento dell'economia. Qualcosa di più si saprà domani cn i dati sul mercato dle lavoro.A New York, intanto, ilavanza a 35.393 punti, mentre l'continua la seduta a 4.529 punti. In lieve ribasso il(-0,22%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,01%).(+2,81%),(+0,84%) e(+0,74%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,67%.del Dow Jones,(+2,55%),(+2,53%),(+1,61%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 2,76%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,12%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+3,69%),(+2,28%),(+2,18%) e(+2,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che perde il 4,92%.Crolla, con una flessione del 2,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,05%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,94%.