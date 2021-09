Borsa di Tokyo pensa di estendere orario negoziazione di 30 minuti

(Teleborsa) -, mettendo fine ad una tradizione lunga 70 anni. E' quanto ripotato dall'emittente statale NHK.La società che gestisce la borsa nipponica,, starebbe pensando ai rendere effettivo il. Attualmente. la borsa giapponese chiude gli scambi alle ore 15 (ore 8 in Italia) e l'orario verrebbe quindi prolungato sino alle 15.30 (ore 8.30 in Italia).a Tokyo è il, dura solo, dalle 9 alle 15 locali, con unadalle 11.30 alle 12.30.L'estensione che viene ora proposta rappresenta anche il primo cambiamento agli orari da 10 anni a questa parte, dopo che nel 2011 la pausa pranzo è stata ridotta da un'ora e mezza all'ora attuale. Nel 2014, una raccomandazione finalizzata a prevedere una sessione serale non aveva portato ad alcun cambiamento a causa dell'opposizione dei broker "tradizionali".