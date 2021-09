Coronavirus in Italia: 6.735 nuovi contagi, stabile tasso positività

(Teleborsa) - Sonoregistrati in Italia nelle ultime 24 ore (in lievissimo calo rispetto a ieri, quando ne sono stati segnalati 6.761), fronte di poco più dimila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che si attesta alle vittime registrate in un giorno.Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 3 settembre, diffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese. Ancora lala Regione con il"Questa settimana larispetto alla scorsa settimana, l'incidenza si fissa a 74 casi per centomila". Lo sottolinea il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. "Scende di poco al di sotto dell'unità l'Rt - aggiunge - e si fissa intorno a 0,97.in terapia intensiva al 5,3%. Al di sotto della soglia critica a livello nazionale, anche se c'è una regione che la supera e altre che si stanno avvicinando. Data la situazione epidemiologica - conclude Rezza - e il fatto che riapriranno le scuole e si rimetteranno in moto una serie di attività, è bene completare rapidamente la campagna di vaccinazione e continuare a mantenere comportamenti ispirati alla prudenza"Stando all’ultimo aggiornamento del report del Ministero della salute sulla campagna vaccinale anti covid, in Italia sonle dosi di vaccino anti covid somministrate finora. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono in totale 38.284.063, corrispondenti al 70,88% della popolazione over 12., e che c'è bisogno di impegnarci ogni giorno per rafforzare le nostre relazioni internazionali". A dirlo il Ministro della Salute,in occasione della firma del memorandum d'Intesa in tema di salute e ricerca scientifica, tra Italia e Stati Uniti